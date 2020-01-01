Panne et liteau en profilé métallique

Les pannes et liteaux en profilé métallique sont largement utilisés dans les constructions industrielles, agricoles ou tertiaires pour leur solidité, leur légèreté et leur facilité de pose. Fabriqués en acier galvanisé ou en aluminium, ces éléments assurent la structure porteuse de la couverture tout en garantissant une excellente résistance aux charges, à la corrosion et aux variations climatiques. Leur forme et leurs caractéristiques permettent une mise en œuvre rapide et précise, réduisant les temps de chantier. Cette page regroupe une sélection de solutions techniques adaptées aux besoins des professionnels du bâtiment : pannes en Z, C ou Sigma, liteaux métalliques, systèmes de fixation et accessoires de pose. Des produits conçus pour assurer durabilité, sécurité et conformité aux normes actuelles dans tous vos projets de charpente métallique.