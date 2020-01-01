Panneau à base de béton cellulaire

Le panneau en béton cellulaire est une solution de construction légère, isolante et résistante, idéale pour les murs porteurs, les cloisons et les façades. Fabriqué à partir d’un mélange de chaux, de sable, de ciment et d’agents expansifs, ce matériau à structure alvéolaire offre d’excellentes performances thermiques et une bonne régulation de l’humidité. Facile à manipuler grâce à son faible poids, le panneau en béton cellulaire permet un gain de temps important sur les chantiers tout en assurant une mise en œuvre propre et rapide. Il contribue également à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments, en neuf comme en rénovation. Sur cette page, les professionnels du BTP trouveront une sélection de panneaux en béton cellulaire adaptés à différents usages : murs extérieurs, cloisonnements intérieurs ou éléments de façade.