Le panneau à base de béton type sandwich est une solution constructive performante qui intègre structure, isolation et parement dans un seul élément préfabriqué. Composé de deux parois en béton (faces intérieure et extérieure) séparées par une couche isolante (laine minérale, polystyrène, mousse PU…), ce panneau assure une excellente performance thermique tout en garantissant solidité et rapidité de pose. Utilisé pour les façades porteuses ou non porteuses, il répond aux exigences de la RE2020 et permet de réduire les temps de chantier. Adapté aux bâtiments industriels, tertiaires ou résidentiels, il offre également une finition soignée et durable. Sur cette page, accédez à une sélection de panneaux sandwich béton conçus pour les professionnels du BTP à la recherche de solutions efficaces, tout-en-un et conformes aux normes de construction actuelles.