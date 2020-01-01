Panneau composite ciment verre,CCV, GRC

Les panneaux composites ciment verre (CCV ou GRC pour Glassfibre Reinforced Concrete) sont des éléments de façade légers, résistants et durables, constitués de ciment armé de fibres de verre. Utilisés pour la préfabrication de façades, habillages ou éléments décoratifs, ils permettent de créer des formes architecturales variées tout en réduisant le poids des structures. Ces panneaux allient esthétique, performance mécanique et résistance aux intempéries, aux UV et au feu. Recyclables et durables, ils répondent aux exigences des constructions neuves comme des rénovations techniques ou patrimoniales. Sur cette page, découvrez une sélection de panneaux CCV / GRC destinés aux professionnels du BTP : une solution technique idéale pour conjuguer liberté de design, rapidité de pose et durabilité des ouvrages de façade.