Le panneau d'affichage extérieur est un élément clé de la communication publique et de la signalétique urbaine. Utilisé pour informer, orienter ou promouvoir des événements, il permet de diffuser des messages visibles et accessibles à un large public.

Qu’il s’agisse de panneaux fixes, mobiles, ou interactifs, ces équipements sont conçus pour résister aux intempéries et à une exposition prolongée aux UV. Ils sont utilisés dans les espaces publics, parcs, rues, écoles ou entreprises.

Cette page réunit une sélection de panneaux d’affichage extérieur adaptés aux professionnels du BTP, des collectivités ou de l’aménagement urbain, pour une communication efficace et durable en extérieur.