Le panneau en béton architectonique est une solution de façade à la fois structurelle et esthétique, prisée dans les projets d’architecture contemporaine. Préfabriqué en usine, il permet de réaliser des parements durables aux finitions variées : lisses, sablées, matricées, colorées ou texturées. Ce matériau offre une grande liberté de formes tout en garantissant solidité, résistance aux intempéries et excellent comportement au feu. Il peut intégrer une isolation pour répondre aux exigences de la RE2020 et se pose rapidement sur chantier grâce à des systèmes de fixation adaptés. Que ce soit pour un immeuble tertiaire, un logement collectif ou un équipement public, les panneaux en béton architectonique allient performance technique, pérennité et qualité de rendu. Sur cette page, accédez à une sélection de solutions destinées aux professionnels du BTP et aux maîtres d’œuvre.