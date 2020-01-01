Le panneau en béton de granulat léger est une solution innovante pour les façades et cloisons, combinant légèreté, isolation et résistance mécanique. Fabriqué à partir de granulats allégés (argile expansée, schiste, billes de polystyrène, etc.), ce type de béton réduit les charges sur la structure tout en conservant de bonnes performances thermiques et acoustiques. Idéal pour les bâtiments à ossature légère, les rénovations ou les projets où le poids est un facteur limitant, le panneau peut être préfabriqué et intégré facilement aux systèmes constructifs existants. Il offre également des finitions variées pour un rendu soigné en façade. Sur cette page, les professionnels du BTP trouveront une sélection de panneaux en béton léger adaptés aux projets soucieux de performance énergétique, de confort et de rapidité de mise en œuvre.