Le panneau radiant infrarouge offre un chauffage par rayonnement direct, reproduisant la sensation de chaleur naturelle du soleil. Ce type d’équipement est particulièrement adapté aux bâtiments industriels, ateliers, locaux techniques ou encore aux espaces de grand volume. Grâce à sa montée en température rapide et son efficacité ciblée, il permet de chauffer uniquement les zones occupées, limitant ainsi les pertes d’énergie. Facile à installer, en mural ou au plafond, le panneau radiant infrarouge est apprécié pour sa discrétion, son confort thermique immédiat et ses économies potentielles. Découvrez ici une sélection de solutions performantes pensées pour les professionnels du bâtiment et les environnements exigeants.