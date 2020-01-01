Le papier peint professionnel constitue une solution polyvalente et décorative pour les murs intérieurs de logements, bureaux, commerces et ERP. Disponible en version intissée, vinyle ou panoramique, ce revêtement permet de créer des ambiances personnalisées (motifs, effets matières, paysages) tout en répondant aux contraintes techniques : résistance accrue à l’humidité, au frottement, tenue à la lumière et facilité d’entretien grâce à des surfaces lessivables ou traitées. Le papier peint intissé se pose rapidement sur des supports prêts, sans table de tapissage, et se dépose à sec. Le vinyle quant à lui apporte robustesse et hygiène en milieu humide ou très fréquenté. Avec des formats larges jusqu’à 106 cm et des imprimés haute définition, ce matériau décore efficacement et durablement les surfaces murales professionnelles. Découvrez notre sélection de revêtements muraux adaptés à tous les besoins BTP.