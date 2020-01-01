Parking mécanisé, robotisé

Le parking mécanisé ou robotisé optimise l’utilisation de l’espace dans les zones urbaines denses. Grâce à des systèmes automatisés, les véhicules sont déplacés et rangés sans intervention humaine, réduisant ainsi les besoins en surface au sol. Ces solutions innovantes permettent de multiplier les emplacements tout en assurant un haut niveau de sécurité et de confort pour les utilisateurs. Idéal pour les immeubles résidentiels, tertiaires ou hôteliers, ce type de stationnement s’intègre parfaitement dans les projets d’urbanisme moderne.