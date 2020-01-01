Parquet, lambris, stratifié

Le parquet, le lambris et les revêtements stratifiés offrent aux professionnels du bâtiment des solutions esthétiques et performantes pour l’aménagement intérieur. Faciles à poser grâce aux systèmes clipsables ou flottants, ces produits sont adaptés aussi bien aux constructions neuves qu’à la rénovation. Disponibles en versions massives, contrecollées ou stratifiées, ils apportent chaleur, confort acoustique et résistance à l’usure. Certains modèles sont compatibles avec les planchers chauffants ou les zones à fort passage. Retrouvez ici une large sélection de solutions techniques pour vos projets de sols et de murs, du résidentiel au tertiaire.