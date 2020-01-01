Peinture de protection anticorrosion, antirouille

La peinture anticorrosion et antirouille assure une protection durable des supports métalliques exposés à l’humidité, aux agents chimiques ou à l’air salin. Indispensable en milieu industriel, marin ou extérieur, ce revêtement préventif limite la dégradation des structures et prolonge leur durée de vie. Ces peintures s’appliquent sur acier, fer, inox ou galvanisé, en neuf ou en rénovation. Les solutions listées répondent aux normes de performance et de résistance, pour garantir la fiabilité des ouvrages dans le temps.