Peinture, enduit absorbant d'humidité

Les peintures et enduits absorbants d’humidité offrent une réponse technique efficace aux problèmes d’humidité dans les bâtiments. Conçus pour réguler l’hygrométrie des murs et plafonds, ces produits sont particulièrement utiles dans les zones sensibles comme les caves, salles d’eau ou bâtiments anciens. En absorbant l’excès d’humidité ambiante, ils participent à la préservation des matériaux et à l’amélioration du confort intérieur. Certains enduits intégrant des charges minérales spécifiques assurent également une action durable sans compromettre la respirabilité du support. Professionnels du BTP, retrouvez ici une sélection de solutions techniques adaptées aux problématiques d’humidité.