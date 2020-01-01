Peinture, enduit et autres anti-condensation

Les peintures, enduits et revêtements anti-condensation sont conçus pour limiter la formation de buée ou de gouttelettes sur les parois exposées aux variations de température. Utilisés en prévention dans les pièces à forte hygrométrie (salles de bains, cuisines, locaux techniques), ces produits isolants réduisent le risque de moisissures et améliorent la durabilité des supports. Ils favorisent également le confort thermique et contribuent à la performance globale du bâti. Retrouvez ici une gamme de solutions destinées aux professionnels du bâtiment souhaitant traiter efficacement les phénomènes de condensation.