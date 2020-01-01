La peinture ou vernis anti-base est spécialement conçue pour résister aux agressions chimiques alcalines, souvent présentes dans les environnements industriels ou agricoles. Elle protège les surfaces en béton, acier ou bois des lessives, détergents puissants ou autres substances basiques. Appliquée en prévention ou en rénovation, elle assure une excellente tenue dans le temps, même en cas d’exposition répétée. Ces revêtements techniques sont indispensables pour les ateliers, zones de stockage ou équipements soumis à des nettoyages fréquents. Les professionnels du BTP peuvent compter sur leur efficacité pour prolonger la durée de vie des installations. Parcours les solutions disponibles pour un traitement anti-base performant.