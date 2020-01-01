Peinture ou vernis anti-microfissure

La peinture ou le vernis anti-microfissure est un revêtement souple destiné à masquer ou prévenir l’apparition de microfissures sur les façades, murs ou plafonds. Formulé avec des résines élastiques, il épouse les mouvements du support sans craqueler, tout en assurant une finition uniforme. Ce type de produit est particulièrement utile en rénovation sur les supports fragiles ou fissurés. Il protège également contre l’humidité et les agressions extérieures, en particulier en façade. Utilisé sur béton, enduit ou plâtre, il prolonge la durée de vie des supports et améliore l’esthétique globale. Les professionnels du BTP l’emploient pour des traitements préventifs ou curatifs, en intérieur comme en extérieur. Consulte ici les meilleures solutions anti-microfissures adaptées à tes chantiers.