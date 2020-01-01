Peinture ou vernis anti-parasitaire, fongicide, insecticide

La peinture ou le vernis anti-parasitaire, fongicide ou insecticide est utilisée pour protéger durablement les matériaux du bâtiment contre les agressions biologiques. Ces produits techniques s’appliquent sur le bois, la maçonnerie ou les supports poreux afin de prévenir ou traiter les attaques de champignons, moisissures, insectes xylophages ou parasites. Formulés à base de biocides spécifiques, ils assurent une barrière active tout en conservant l’aspect du support. Disponibles en versions incolores ou teintées, ils sont utilisés aussi bien en intérieur qu’en extérieur, en neuf ou en rénovation. Parcourez la sélection de solutions pour assurer la pérennité de vos ouvrages et répondre aux exigences sanitaires ou structurelles des bâtiments.