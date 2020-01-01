La peinture ou vernis anti-poussière permet de stabiliser les surfaces poreuses telles que le béton brut ou les chapes, en limitant l’émission de particules dans l’air. Elle est très utilisée dans les entrepôts, ateliers, parkings ou locaux techniques afin de maintenir un environnement propre et sécurisé. En formant une pellicule lisse et résistante, elle facilite le nettoyage et protège les supports de l’usure. Certains produits peuvent également améliorer l’adhérence ou servir de base à d’autres revêtements techniques. Les professionnels l’adoptent pour optimiser la salubrité des espaces tout en prolongeant la durée de vie des sols. Consulte ici les solutions anti-poussière adaptées aux besoins du BTP.