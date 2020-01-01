Peinture ou vernis anti-solaire

La peinture ou le vernis anti-solaire est conçu pour limiter la transmission de chaleur et les effets nocifs des rayons UV sur les surfaces exposées. Il est utilisé sur vitrages, toitures, bardages ou matériaux sensibles à la décoloration et à la surchauffe. Ces revêtements réfléchissants réduisent la température intérieure, contribuent au confort thermique et améliorent l’efficacité énergétique des bâtiments. En plus de leur effet protecteur, certains conservent la transparence ou l’aspect du support. Ces produits sont idéaux pour les bâtiments tertiaires, industriels ou résidentiels exposés au soleil. Les professionnels les utilisent pour préserver les matériaux, réduire les dépenses énergétiques et prolonger la durée de vie des installations. Consulte ici les solutions anti-solaire pour façades ou vitrages.