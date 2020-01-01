La peinture ou vernis antiacide protège les surfaces contre les attaques chimiques acides fréquentes dans les environnements industriels, laboratoires ou stations d’épuration. Elle forme une barrière durable qui empêche la dégradation du support, qu’il s’agisse de béton, métal ou autres matériaux exposés. Résistante à l’usure et aux projections corrosives, cette peinture technique préserve les équipements et les structures tout en facilitant leur nettoyage. Son application garantit une sécurité renforcée et une durabilité accrue, répondant aux exigences des professionnels du BTP dans les zones sensibles. Retrouve ici une sélection de peintures et vernis antiacides adaptés aux contraintes sévères des bâtiments techniques et industriels.