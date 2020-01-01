La peinture ou vernis antidérapante est un revêtement de sécurité conçu pour réduire les risques de glissade sur les surfaces de circulation. Intégrant des charges minérales, elle améliore l’adhérence des sols, qu’ils soient secs, humides ou gras. Elle est très utilisée dans les escaliers, rampes, passerelles, quais, plateformes ou zones industrielles à fort trafic. Appliquée sur béton, métal ou bois, elle renforce la sécurité des personnes, notamment dans les ERP ou environnements à risques. En plus de son efficacité, elle résiste à l’usure et à l’abrasion. Les professionnels du BTP s’en servent pour garantir des cheminements sûrs et durables. Parcours notre sélection de revêtements antidérapants techniques.