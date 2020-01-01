La peinture ou vernis antistatique est conçue pour évacuer les charges électrostatiques accumulées sur les sols et équipements, évitant ainsi les risques d’étincelles ou de perturbation électronique. Elle est essentielle dans les zones sensibles telles que les laboratoires, data centers, ateliers électroniques ou industries chimiques. Ce type de revêtement assure une conductivité contrôlée tout en offrant une bonne résistance mécanique et chimique. Il contribue à la sécurité des installations et au bon fonctionnement des systèmes. Les professionnels du BTP l’utilisent pour garantir la conformité des sites techniques aux normes ESD. Retrouve ici des peintures antistatiques performantes, à appliquer selon ton environnement.