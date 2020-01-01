La peinture ou vernis décontaminable est spécialement formulé pour permettre un nettoyage en profondeur des surfaces exposées à des produits radioactifs ou biologiques. Utilisée dans les centrales, laboratoires, hôpitaux ou industries sensibles, elle empêche les particules contaminantes de pénétrer le support. Ce revêtement lisse et étanche facilite la décontamination par essuyage ou pulvérisation sans dégrader la surface. Il répond aux normes strictes de sécurité et d’hygiène, tout en offrant une excellente tenue dans le temps. Les professionnels du BTP choisissent ces peintures pour équiper des locaux critiques et garantir un entretien régulier. Retrouve ici des solutions fiables pour maîtriser les risques sanitaires.