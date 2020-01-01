Peinture ou vernis résistants aux solvants et hydrocarbure

La peinture ou vernis résistant aux solvants et hydrocarbures offre une barrière protectrice contre les projections, éclaboussures ou immersions de produits pétroliers et solvants agressifs. Ces revêtements sont utilisés dans les stations-service, garages, usines ou entrepôts logistiques, sur sols, cuves ou équipements. Ils présentent une excellente résistance chimique et mécanique, garantissant la longévité des supports en béton ou métal soumis à ces contraintes. En plus d’être protecteurs, ils assurent une finition propre et conforme aux normes de sécurité. Les professionnels s’en servent pour prévenir la dégradation prématurée et faciliter l’entretien des surfaces. Découvre notre sélection de peintures techniques pour environnements sensibles.