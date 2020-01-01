La peinture pour signalisation au sol est un outil essentiel pour organiser l’espace, sécuriser les déplacements et transmettre des informations claires aux usagers. Utilisée sur les voiries, parkings, entrepôts ou zones industrielles, elle permet un marquage durable et visible, conforme aux normes de sécurité. Résistante à l’abrasion, aux intempéries et au trafic intense, cette peinture se décline en plusieurs formulations (à base de solvant, aqueuse, bi-composant, etc.) selon les supports et les contraintes du site. Les professionnels du BTP, des collectivités et des exploitants de sites logistiques y trouvent des solutions techniques fiables pour une signalisation efficace. Parcourez notre sélection pour choisir le produit le mieux adapté à vos besoins.