La peinture sous-marine est spécifiquement formulée pour résister à l’immersion prolongée et aux conditions extrêmes des environnements marins. Utilisée pour protéger les structures métalliques, coques de navires ou ouvrages en béton immergés, elle assure une excellente adhérence et une protection anticorrosion durable. Certains produits possèdent également des propriétés antifouling, limitant le développement de micro-organismes. Ce type de peinture répond aux exigences techniques élevées du secteur maritime et portuaire. Explorez notre sélection dédiée aux professionnels du BTP et de la maintenance navale.