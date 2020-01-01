Peinture, vernis résistant à l'abrasion pour parquet bois

La peinture ou le vernis résistant à l’abrasion pour parquet bois est essentiel pour préserver les revêtements soumis à un usage fréquent. Ces produits assurent une protection efficace contre les rayures, les chocs, le piétinement et l’usure quotidienne. Utilisables en habitat, dans les bureaux, hôtels ou bâtiments recevant du public, ils prolongent la durée de vie des parquets tout en rehaussant leur aspect esthétique. Les finitions disponibles, mates, satinées ou brillantes, s’adaptent à tous les styles d’intérieur. Certains vernis intègrent également des propriétés antidérapantes ou durcissantes. Faciles à appliquer, ces revêtements techniques répondent aux normes de résistance exigées dans les lieux de passage. Retrouvez sur cette page des solutions adaptées aux chantiers de rénovation ou aux ouvrages neufs en bois massif ou contrecollé.