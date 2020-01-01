Percement et découpage des bétons
Les équipements de percement et découpage des bétons sont indispensables pour réaliser des interventions précises et sûres sur béton armé, murs, dalles ou structures industrielles. Cette gamme regroupe des scies à béton (tronçonneuses, scies fil), perforateurs pneumatiques ou électriques, burineurs, scies à sol, poinçonneuses, scies cloches, disques diamantés et accessoires spécialisés.
Conçus pour répondre à des profils de travail variés — perçage, tronçonnage, ouverture de réseaux, découpe fine ou goulottage — ces outils offrent puissance, précision et qualité de finition. Leur ergonomie, protection anti-vibrations et compatibilité avec les dispositifs d’aspiration garantissent un usage sécurisé sur chantier. Robustes et adaptés à de multiples configurations, ces équipements sont le choix privilégié pour les travaux structurels, techniques et esthétiques en béton.