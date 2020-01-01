Les équipements de percement et découpage des bétons sont indispensables pour réaliser des interventions précises et sûres sur béton armé, murs, dalles ou structures industrielles. Cette gamme regroupe des scies à béton (tronçonneuses, scies fil), perforateurs pneumatiques ou électriques, burineurs, scies à sol, poinçonneuses, scies cloches, disques diamantés et accessoires spécialisés.

Conçus pour répondre à des profils de travail variés — perçage, tronçonnage, ouverture de réseaux, découpe fine ou goulottage — ces outils offrent puissance, précision et qualité de finition. Leur ergonomie, protection anti-vibrations et compatibilité avec les dispositifs d’aspiration garantissent un usage sécurisé sur chantier. Robustes et adaptés à de multiples configurations, ces équipements sont le choix privilégié pour les travaux structurels, techniques et esthétiques en béton.