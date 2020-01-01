Alternative discrète et performante aux systèmes classiques, la plinthe chauffante permet de diffuser une chaleur douce et homogène tout en libérant l’espace mural. Facile à intégrer en neuf comme en rénovation, elle séduit les professionnels du BTP pour son installation rapide, son faible encombrement et son efficacité énergétique. Grâce à sa diffusion par rayonnement, elle assure un confort thermique optimal sans assécher l’air ambiant. Idéale dans les logements, bureaux ou établissements recevant du public, la plinthe chauffante répond à des exigences esthétiques et techniques croissantes. Retrouvez sur cette page une sélection de plinthes chauffantes adaptées à vos projets de construction ou de rénovation.