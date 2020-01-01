La pompe à chaleur air (aérothermique) est une solution de chauffage et de rafraîchissement de plus en plus prisée pour ses performances énergétiques et son faible impact environnemental. En puisant les calories présentes dans l’air extérieur, elle permet de chauffer efficacement les bâtiments tout en réduisant la consommation d’énergie fossile. Qu’il s’agisse de PAC air/air ou air/eau, ces équipements s’adressent aussi bien au résidentiel qu’au tertiaire. Les professionnels du BTP, installateurs et maîtres d’œuvre trouveront ici une sélection de pompes à chaleur fiables, innovantes et conformes aux normes en vigueur. Ces systèmes sont adaptés aux projets de construction neuve comme de rénovation énergétique, et contribuent à l’amélioration du confort tout en respectant les exigences de performance environnementale.