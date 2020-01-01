La pompe à chaleur (PAC) est une solution de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire performante et économe en énergie. En captant les calories présentes dans l’air, le sol ou l’eau, elle permet de chauffer un bâtiment tout en réduisant significativement les consommations et les émissions de CO₂. Utilisée en habitat individuel, en collectif ou en tertiaire, la PAC peut être aérothermique (air/air ou air/eau) ou géothermique (sol/eau ou eau/eau), selon les besoins et les contraintes du projet. Réversible, elle assure également le rafraîchissement en été. Facilement intégrable dans les projets de rénovation ou de construction neuve, elle est souvent éligible aux aides à la transition énergétique. Cette page présente une sélection de pompes à chaleur adaptées aux exigences des professionnels, alliant performance, confort thermique et respect des normes environnementales.