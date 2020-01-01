Pompe à chaleur réversible, split system

La pompe à chaleur réversible de type split system est une solution deux-en-un permettant de chauffer et rafraîchir efficacement les bâtiments, tout en optimisant la consommation énergétique. Ce système, composé d’une unité extérieure et d’une ou plusieurs unités intérieures, est particulièrement adapté aux projets résidentiels et tertiaires, en construction neuve comme en rénovation. Grâce à sa technologie inverter, la PAC réversible split offre un confort thermique constant, tout en réduisant les coûts d’exploitation. Pour les professionnels du BTP, installateurs et maîtres d’œuvre, cette sélection regroupe des modèles performants, silencieux, faciles à poser et conformes aux exigences réglementaires. Découvrez les équipements disponibles pour répondre aux besoins de vos clients en matière de confort et d'efficacité énergétique..