Le portail et portillon en bois offrent un accès chaleureux, naturel et personnalisable à tout type de propriété. Matériau noble et esthétique, le bois s’intègre parfaitement à un environnement paysager ou bâti traditionnel. Ces fermetures peuvent être pleines, ajourées ou à lames horizontales, selon les besoins d’occultation et de style. Disponibles en version battante ou coulissante, les portails en bois sont compatibles avec une motorisation pour plus de confort. Ils sont généralement conçus en essences résistantes comme le pin traité, le châtaignier ou le bois exotique, garantissant durabilité et résistance aux intempéries. Un traitement régulier est nécessaire pour préserver leur aspect. Retrouvez ici une sélection de portails et portillons en bois adaptés aux projets résidentiels, en neuf comme en rénovation.