Portail, portillon

Les portails et portillons assurent le contrôle des accès tout en participant à l’esthétique et à la sécurisation des espaces extérieurs. Ils sont indispensables dans les projets résidentiels, tertiaires ou industriels, en neuf comme en rénovation.

Disponibles en version battante, coulissante ou motorisée, ces équipements s’adaptent aux contraintes du site, aux attentes des usagers et aux réglementations en vigueur. Leur conception peut intégrer des fonctions complémentaires comme la motorisation, l’interphone, la domotique ou le contrôle d’accès sécurisé.

Cette page réunit une sélection de portails et portillons conçus pour répondre aux besoins des professionnels du BTP : robustesse, durabilité, facilité de pose et adaptabilité à l’environnement architectural.