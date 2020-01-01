Le portail et portillon en métal sont des solutions robustes et durables, parfaitement adaptées aux besoins de sécurité et de longévité des accès extérieurs. Fabriqués en acier galvanisé, en fer ou en aluminium thermolaqué, ils offrent une excellente résistance aux chocs, aux intempéries et à la corrosion. Disponibles en version battante ou coulissante, manuelle ou motorisée, ces fermetures conviennent aussi bien aux maisons individuelles qu’aux sites industriels ou copropriétés. Leur design peut être moderne, classique ou orné de motifs, avec des finitions pleines, ajourées ou semi-ajourées. Faciles à entretenir et personnalisables, ils combinent protection, esthétique et rigidité structurelle. Retrouvez ici une sélection de portails et portillons métalliques répondant aux exigences des professionnels du bâtiment et de l’aménagement extérieur.