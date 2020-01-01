Portail ouvragé en ferronnerie : une entrée de caractère, alliant robustesse, sécurité et esthétique. Fabriqués sur mesure ou en version standard, ces portails en fer forgé s’adaptent aux accès résidentiels, patrimoniaux ou professionnels. Volutes, pointes, rosaces ou éléments contemporains : les décors valorisent l’architecture tout en assurant une protection renforcée. Motorisables, traités contre la corrosion et conformes aux normes de résistance, ils constituent un atout durable pour toute façade. Disponibles en version battante ou coulissante, ces portails sont conçus pour conjuguer fonctionnalité et élégance.