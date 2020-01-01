Porte Automatique, porte automatique piétonne

Les portes automatiques piétonnes sont incontournables dans les ERP, centres commerciaux, hôpitaux ou bureaux. Elles assurent un passage fluide, sécurisé et sans contact, tout en favorisant l’accessibilité pour tous. À vantaux coulissants, battants ou télescopiques, elles s’intègrent dans tout type d’architecture. Ces portes sont également dotées de capteurs de présence, de dispositifs anti-pincement et peuvent être connectées à des systèmes de contrôle d’accès. Retrouvez ici les solutions adaptées à vos besoins en automatisation piétonne.