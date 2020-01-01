Porte Automatique, porte automatique piétonne
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Les portes automatiques piétonnes sont incontournables dans les ERP, centres commerciaux, hôpitaux ou bureaux. Elles assurent un passage fluide, sécurisé et sans contact, tout en favorisant l’accessibilité pour tous. À vantaux coulissants, battants ou télescopiques, elles s’intègrent dans tout type d’architecture. Ces portes sont également dotées de capteurs de présence, de dispositifs anti-pincement et peuvent être connectées à des systèmes de contrôle d’accès. Retrouvez ici les solutions adaptées à vos besoins en automatisation piétonne.