Portique, ensemble poteau

Le portique, composé d’un ensemble poteau-poutre, est une structure porteuse couramment utilisée dans les bâtiments industriels, agricoles, logistiques ou sportifs. Il permet de couvrir de grandes portées sans appuis intermédiaires, tout en garantissant une excellente stabilité de l’ensemble. Généralement réalisé en acier ou en béton préfabriqué, le portique offre une mise en œuvre rapide, une bonne résistance aux charges latérales (vent, séisme) et une grande modularité architecturale. Sa conception permet également d’optimiser les volumes intérieurs, ce qui en fait une solution privilégiée pour les ouvrages nécessitant de vastes espaces dégagés. Cette page rassemble une sélection de solutions professionnelles pour la réalisation de portiques : ensembles complets, éléments standards ou sur mesure, compatibles avec différents types de fondations et de charpentes.