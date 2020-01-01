Les éléments porteurs verticaux sont cruciaux dans le domaine du BTP et du gros œuvre, assurant la stabilité et la solidité des structures. Ces composants, comme les poteaux et les panneaux porteurs, supportent les charges verticales et jouent un rôle clé dans la répartition des forces à travers le bâtiment. En fonction des besoins du projet, ces éléments peuvent être réalisés en béton, acier ou bois, et sont conçus pour répondre aux exigences de performance, de sécurité et de durabilité. Découvrez notre sélection de solutions adaptées à tous vos projets de construction, du résidentiel au tertiaire, en passant par l’industrie.