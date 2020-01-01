Le poteau de clôture est un élément structurel indispensable pour assurer la stabilité, la longévité et la bonne tenue d’un système de clôture. Il sert de support aux panneaux rigides, grillages, lames occultantes ou clôtures décoratives, en garantissant un ancrage solide au sol. Disponible en acier galvanisé, aluminium, bois ou PVC, il s’adapte à tous les matériaux de clôture et à différents types de poses : à sceller, sur platine ou à enfoncer. Certains modèles intègrent des accessoires de fixation, des embouts ou des rainures pour faciliter le montage. En neuf comme en rénovation, les poteaux assurent l’alignement, la tension et la résistance du dispositif. Retrouvez ici une sélection de poteaux techniques, robustes et durables, conçus pour s’intégrer harmonieusement à l’environnement paysager ou résidentiel.