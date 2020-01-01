Poutre, liteau et feuille de bois

Les éléments en bois tels que la poutre, le liteau et la feuille de bois occupent une place centrale dans la construction et l’aménagement. La poutre assure la résistance et la stabilité des structures porteuses, qu’il s’agisse de charpentes, planchers ou ossatures. Le liteau, plus fin, est largement utilisé pour la fixation des couvertures, l’ossature secondaire et le maintien des revêtements. Quant à la feuille de bois, elle permet des usages variés en agencement, décoration ou revêtement, grâce à sa souplesse et sa finesse. Ces produits allient robustesse, polyvalence et esthétique, répondant aux besoins des professionnels du bâtiment pour des réalisations fiables et durables. Parcourez la sélection disponible pour trouver les solutions adaptées à vos chantiers.