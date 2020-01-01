Poutre mixte bois

Les poutres mixtes bois associent les avantages de plusieurs matériaux pour offrir des performances structurelles optimales. Elles combinent généralement du bois avec de l'acier ou d'autres composants techniques afin d'améliorer la portance, la légèreté et la durabilité des structures. Ces poutres sont particulièrement adaptées aux projets nécessitant de grandes portées, une mise en œuvre rapide ou une esthétique soignée. Elles trouvent leur place dans les constructions neuves comme dans les rénovations, aussi bien pour des bâtiments résidentiels que tertiaires ou industriels. Cette page présente une sélection de solutions techniques et de produits pour poutres mixtes bois, conçus pour répondre aux exigences de résistance, de sécurité et de facilité d’installation. Des références pensées pour accompagner les professionnels dans tous leurs projets de structure.