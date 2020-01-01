Préparateur d'ECS

Le préparateur d’eau chaude sanitaire (ECS) est un équipement conçu pour produire rapidement de grandes quantités d’eau chaude en association avec une chaudière ou une pompe à chaleur. Doté d’un ballon de stockage, il permet de répondre aux besoins importants et réguliers en ECS dans les bâtiments résidentiels collectifs, les établissements de santé, les hôtels ou les bâtiments tertiaires. Grâce à un échangeur thermique intégré, le préparateur garantit une montée en température rapide, une distribution homogène et une réduction des pertes énergétiques. Il existe en versions murales, sur socle, verticales ou horizontales, avec différents volumes de cuve pour s’adapter à chaque configuration. Cette page propose une sélection de préparateurs d’ECS performants et durables, conçus pour répondre aux exigences des professionnels du bâtiment.