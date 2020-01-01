Le pressostat est un dispositif de régulation et de sécurité qui permet de contrôler la pression dans les installations de chauffage, de ventilation, de climatisation ou d’eau chaude sanitaire. Il déclenche une action (mise en marche, arrêt, alarme) lorsque la pression mesurée atteint un seuil prédéfini. Utilisé pour protéger les équipements, réguler un compresseur ou assurer le bon fonctionnement d’un circuit fermé, le pressostat est essentiel dans les installations techniques exigeant précision et fiabilité. Disponible en version mécanique, électronique ou différentielle, il peut s’adapter à l’air, à l’eau ou à d’autres fluides compatibles. Cette page regroupe une sélection de pressostats conçus pour les professionnels, répondant aux normes en vigueur et aux contraintes des environnements résidentiels, tertiaires ou industriels.