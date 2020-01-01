Production, transport, distribution d'électricité

La production, le transport et la distribution d’électricité constituent les maillons fondamentaux d’un réseau électrique performant et sécurisé. De la génération d’énergie (solaire, éolienne, hydraulique, cogénération…) jusqu’à son acheminement vers les points de consommation, chaque étape nécessite des équipements techniques robustes, normés et fiables. Transformateurs, cellules de distribution, armoires, câbles HTA/BT, postes de transformation ou systèmes de surveillance : cette sélection s’adresse aux professionnels de l’énergie, entreprises de réseaux, bureaux d’études et installateurs du BTP. Ces solutions répondent aux enjeux de continuité de service, de sécurité et d’efficacité énergétique dans les infrastructures neuves ou en rénovation. Retrouvez ici les produits essentiels pour construire ou moderniser vos installations électriques.