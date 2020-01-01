Cette page regroupe les solutions essentielles pour tous les travaux liés à l’électricité dans le bâtiment. Installation, distribution, protection ou éclairage : les équipements proposés répondent aux besoins des professionnels du BTP, de l’industrie ou du tertiaire. Câbles, interrupteurs, tableaux, appareils électriques, luminaires… chaque produit est sélectionné pour garantir performance, conformité et sécurité sur chantier. Dans un contexte de transition énergétique et de normes renforcées, disposer d’un matériel fiable est indispensable pour optimiser vos installations électriques. Retrouvez ici une sélection complète pour répondre aux exigences des projets en neuf comme en rénovation.