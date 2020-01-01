Produit de décoffrage

Les produits de décoffrage sont conçus pour garantir une qualité de surface du béton, faciliter le décoffrage et prolonger la durabilité des coffrages. Cette famille regroupe agents de décoffrage (huile, cire, décapants), émulsions, dégrippeurs et lubrifiants de traitement, adaptés aux coffrages bois, métal ou plastique. Faciles à appliquer, ils préviennent l’adhérence, assurent un décoffrage rapide et protègent les surfaces contre l’usure, tout en réduisant les nettoyages et les risques d’endommagement.

Grâce à ces produits, les finitions béton sont améliorées, la maintenance des coffrages est simplifiée et les coûts d’exploitation optimisés. Adaptés aux chantiers de toutes tailles, ils contribuent à l’efficacité, à la sécurité et à la propreté du chantier. Explorez notre gamme de solutions pour renforcer la productivité et la longévité de vos outils de coffrage.