Le profilé en plomb pour vitraux est un élément traditionnel utilisé pour assembler les pièces de verre coloré dans les vitraux artistiques. Malléable et résistant, il permet de créer des motifs complexes tout en assurant la solidité et l’étanchéité de l’ensemble verrier. Utilisé dans la restauration de monuments historiques comme dans la création contemporaine, ce type de profilé est apprécié pour sa durabilité et son rendu esthétique. Il existe en différentes sections (H, U, Z…) pour s’adapter aux dimensions et épaisseurs de verre utilisées. Associé à des verres décoratifs, le plomb donne du relief et du caractère à chaque projet. Retrouvez ici une sélection de profilés adaptés aux exigences des professionnels du vitrail.