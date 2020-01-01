Programmateur de chauffage ou ventilation

Le programmateur de chauffage ou de ventilation permet d’ajuster automatiquement le fonctionnement des équipements thermiques ou aérauliques en fonction des plages horaires définies. En pilotant la mise en marche et l’arrêt des systèmes selon l’occupation des locaux, il contribue à optimiser les consommations d’énergie tout en assurant un confort constant. Utilisé dans les logements, les bâtiments tertiaires ou les locaux techniques, il peut être hebdomadaire, journalier, digital ou mécanique. Certains modèles offrent une gestion multizone ou une connectivité avec les systèmes domotiques pour un contrôle à distance. Cette page présente une sélection de programmateurs adaptés aux besoins des professionnels, en neuf comme en rénovation, pour une gestion intelligente et maîtrisée du chauffage et de la ventilation.