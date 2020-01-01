La protection anti-graffiti est essentielle pour préserver les surfaces exposées aux actes de vandalisme dans les espaces publics et privés. Ces revêtements techniques créent une barrière protectrice qui facilite le nettoyage sans endommager les supports. Disponibles en version permanente ou sacrificielle, ils s’appliquent sur de nombreux matériaux : béton, pierre, bois, métal, etc. En limitant l’adhérence des encres et peintures, ces solutions réduisent les coûts de maintenance et prolongent la durabilité des façades, murs ou mobiliers urbains. Indispensables pour les collectivités, les gestionnaires d’immeubles ou les entreprises, ces produits s’inscrivent dans une démarche de préservation esthétique et technique du bâti. Découvrez une sélection de protections anti-graffiti adaptées aux exigences des professionnels du BTP.